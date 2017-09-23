В Иракском Курдистане опровергли данные иракских СМИ о переносе референдума

ЭРБИЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Правящая в Иракском Курдистане Демократическая партия Курдистана (ДПК) опровергла информацию ряда СМИ Ирака о переносе референдума по независимости от Багдада.

Ранее в некоторых иракских СМИ распространилась информация с пометкой срочно о якобы договоренности между двумя крупнейшими партиями Иракского Курдистана — ДПК и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) — о принятии автономией гарантий со стороны ООН и ряда европейских стран и переносе голосования о независимости.

"То, что было распространено в СМИ по поводу референдума Курдистана, не соответствует действительности. Это было сфабриковано", — заявил представитель партии Мухаммед Махмуд.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

Ранее представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высший совет по проведению референдума о независимости позднее отверг предложение.