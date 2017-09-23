ОБСЕ заявило об увеличении числа нарушений перемирия в Донецкой области

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила об увеличении числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области в пятницу по сравнению с предыдущим днем, говорится в отчете организации за 22 сентября.

"СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и меньше – в Луганской области, по сравнению с предыдущим отчетным периодом", — говорится в заявлении миссии.

Несмотря на увеличение общего числа нарушений перемирия, в пятницу в Донецкой области наблюдатели миссии зафиксировали меньшее взрывов, чем днем ранее (8 против 20). В Луганской области представители ОБСЕ зафиксировали два взрыва, в предыдущий отчетный период — около 140.