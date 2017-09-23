Министр обороны Израиля прокомментировал ракетные испытания Ирана

Баллистическая ракета Khorramshahr во время парада в Тегеране, Иран. 22 сентября 2017

Баллистическая ракета Khorramshahr во время парада в Тегеране, Иран. 22 сентября 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал ракетные испытания, проведенные Ираном, провокацией и "попыткой проверить терпение" США и их союзников.

Иранское телевидение в субботу сообщало об успешном пуске новой баллистической ракеты "Хорремшахр" дальностью 2 тысячи километров, которая способна нести несколько боеголовок.

"Баллистическая ракета, запущенная Ираном — это не только провокация, демонстрация неповиновения Соединенным Штатам и их союзникам, включая Израиль, и попытка проверить уровень их терпения, но и еще одно доказательство стремления Ирана стать мировой державой и угрожать не только странам Ближнего Востока, но и всем странам свободного мира", — говорится в заявлении Либермана.

"Только представьте себе, что произойдет, если Иран получит ядерное оружие. А он стремится именно к этому. Мы не можем позволить этому случиться", — сказал он.

Испытания состоялись спустя считаные дни после того, как президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН раскритиковали Иран и заключенную с ним ядерную сделку. Нетаньяху призвал добиваться от Тегерана отказа от разработки ракетного оружия.

Израильские лидеры давно считают Иран "угрозой национальной безопасности номер один" из-за его урезанного, но не остановленного атомного проекта, ракетной программы, враждебной риторики и поддержки антиизраильских сил на Ближнем Востоке.