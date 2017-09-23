Главы МИД Армении и Азербайджана обсудят Карабаха на встрече в Нью-Йорке

ЕРЕВАН/БАКУ, 23 сен — РИА Новости, Гагик Багдасарян, Вугар Гасанов. Встреча глава МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова началась в Нью-Йорке на "полях" Генассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян. Как отметили в МИД Азербайджана, на встрече обсуждается проблема Нагорного Карабаха.

"В Нью-Йорке стартовала встреча министров Налбандяна и Мамедъярова", — написал Балаян на своей странице в микроблоге Twitter.

В азербайджанском МИД отметили, что идет обсуждение карабахской проблемы. "В рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в эти минуты проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном с участием сопредседателей МГ ОБСЕ. На встрече обсуждаются пути урегулирования карабахского конфликта", — написал представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в своём микроблоге в Twitter.

До переговоров со своим азербайджанским коллегой Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорем Поповым (РФ), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. По данным армянского МИД, были обсуждены шаги по созданию благоприятных условий для продвижения мирного урегулирования карабахского конфликта.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>