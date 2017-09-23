В МИД Саудовской Аравии назвали причину кризиса вокруг Катара

ДУБАЙ, 23 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия пошла на разрыв отношений с Катаром, следуя политике борьбы с терроризмом, заявил на Генассамблее ООН министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

"Кризис в отношениях с Катаром укладывается в русло нашей политики борьбы с терроризмом. Проводимая им политика поддержки терроризма стала угрожать безопасности региона и нашей безопасности", — отметил аль-Джубейр.

По его словам, Катар не выполнил подписанных им с другими странами Персидского залива в 2013, 2014 году соглашений, которые предусматривали меры по борьбе с терроризмом.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.