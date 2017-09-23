Мексиканцы просят разместить образ собаки-спасателя Фриды на банкноте

МЕХИКО, 23 сен – РИА Новости. Собака-спасатель по кличке Фрида стала героем последних дней в Мексике – за время работы на развалинах после разрушительного землетрясения она помогла спасти несколько человек.
Пользователи социальных сетей уже предложили увековечить Фриду, заменив ее изображением портрет знаменитого художника Диего Риверы на купюре в 500 песо. Сторонники этой идеи даже организовали группу в Facebook для проведения марша с подобным требованием к властям.
Frida: el perro de rescate que ha salvado más de 52 vidas en el terremoto de México via @YanniKouts pic.twitter.com/9tIChPn0wa— The Catalan Analyst (@CatalanAnalyst) 23 сентября 2017 г.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома, всего в стране погибли, по последним данным, 295 человек.