Мексиканцы просят разместить образ собаки-спасателя Фриды на банкноте

МЕХИКО, 23 сен – РИА Новости. Собака-спасатель по кличке Фрида стала героем последних дней в Мексике – за время работы на развалинах после разрушительного землетрясения она помогла спасти несколько человек.

Послужной список семилетней лабрадорши весьма внушителен – за время работы на ее счету в общей сложности 52 спасенных жизни в разных странах — Мексике, Эквадоре, Гватемале, Гаити. С двухмесячного возраста она проходила специальную подготовку для поиска людей в развалинах, а сейчас состоит на службе у морской пехоты Мексики, которая подключается к спасательным операциям в случае крупных природных катастроф.

Пользователи социальных сетей уже предложили увековечить Фриду, заменив ее изображением портрет знаменитого художника Диего Риверы на купюре в 500 песо. Сторонники этой идеи даже организовали группу в Facebook для проведения марша с подобным требованием к властям.

Frida: el perro de rescate que ha salvado más de 52 vidas en el terremoto de México via @YanniKouts pic.twitter.com/9tIChPn0wa — The Catalan Analyst (@CatalanAnalyst) 23 сентября 2017 г.

​Стоит заметить, что идея весьма оригинальна, потому что и сейчас на билете в 500 песо изображена супруга Риверы Фрида Кало, известная мексиканская художница. В случае реализации предложения о замене Риверы на собаку-спасательницу на купюре в 500 песо будет сразу два изображения Фриды – Кало с одной стороны и собака с другой.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома, всего в стране погибли, по последним данным, 295 человек.