Главы генштабов Турции и Ирака обсудили курдский референдум

АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Глава генштаба ВС Ирака Осман аль-Ганими и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили на переговорах в Анкаре запланированный на 25 сентября референдум в курдской автономии Ирака и другие угрозы безопасности в регионе, говорится в заявлении генштаба ВС Турции в субботу.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок — 25 сентября.

"Главы генштабов ВС Турции и Ирака обсудили в первую очередь референдум в курдской автономии Ирака, а также другие угрозы стабильности и безопасности в регионе. Они обговорили сферы сотрудничества для защиты региональной безопасности, обменялись мнениями о необходимости эффективного продолжения сотрудничества в приграничном регионе", — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Ирака и "выразили решимость к совместной борьбе с террористическими организациями, прежде всего с ИГ (запрещена в РФ) и Рабочей партией Курдистана".