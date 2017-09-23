Парламент Турции продлил разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Парламент Турции на внеочередном заседании в субботу продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, заседание было созвано накануне намеченного на 25 сентября референдума о независимости в Иракском Курдистане.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Ранее в Тегеране и Анкаре резко негативно отнеслись к планам руководства Иракского Курдистана провести референдум.

Законопроект поддержали представители три партий, представленных в парламенте Турции: правящей Партии справедливости и развития, националистической Партии национального движения и левоцентристской Народно-республиканской партии. Против выступила прокурдская Партия демократии народов.

Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил за рубежом и пребывание на территории страны иностранных войск. Мандат действовал в течение одного года, после чего решением парламента был продлен еще на 13 месяцев.