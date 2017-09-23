Саудовская Аравия за несколько лет потратила $8 миллиардов на помощь Йемену

ДУБАЙ, 23 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия за несколько лет потратила восемь миллиардов долларов на оказание помощи Йемену, сообщил на Генассамблее ООН министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

"За прошедшие годы Саудовская Аравия выделила восемь миллиардов на помощь Йемену через центр гуманитарной помощи имени короля Салмана, агентства ООН и неправительственные организации", — отметил аль-Джубейр.

При этом, уточнил он, 62 миллиона долларов Эр-Рияд потратил на борьбу с холерой в Йемене, в результате заболевания которой умерли более двух тысяч человек.

Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что королевство было вынуждено ввязаться в войну в Йемене. "Участие в военной операции не было нашим выбором, хуситы вместе со сторонниками экс-президента Салеха совершили незаконный переворот, и мы были вынуждены вмешаться для спасения йеменского народа", — добавил аль-Джубейр.

В то же время, сказал он, "Саудовская Аравия поддерживает политический процесс для решения конфликта в Йемене и всячески поддерживает усилия ООН через ее спецпосланника".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.