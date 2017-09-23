МИД Германии разочаровала речь премьера Великобритании о Brexit

БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал "разочаровывающей" речь британского премьера Терезы Мэй о выходе страны из ЕС, об этом сообщило в субботу агентство ДПА.

"Мы медленно теряем время", — сказал Габриэль, добавив, что речь Мэй была "разочаровывающей".

По словам главы МИД, он озабочен "властными играми в среде британских консерваторов", которые препятствуют поискам решения. Он выразил надежду, что Великобритания останется на внутреннем рынке ЕС, условием для этого является признание юрисдикции Европейского суда и отсутствие ограничений на рынке труда.

В пятницу, выступая с большой речью по Brexit в итальянской Флоренции, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что Соединенное Королевство покинет ЕС в марте 2019 года, и заявила о необходимости двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС. По ее словам, Лондон рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и обмен разведданными после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Мэй заявила, что Великобритания и ЕС не намерены допускать возникновения после Brexit реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Британский премьер также предложила ЕС заключить новый стратегический договор в сфере безопасности.