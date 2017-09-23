Дубай меняет облицовку небоскребов из-за повторяющихся пожаров

ДУБАЙ, 23 сен — РИА Новости. Дубай начинает установку специальных противопожарных барьеров на фасадах небоскрёбов из-за участившихся пожаров, сообщает эмиратское издание The National.

Как заявили местные власти, инициатива касается тех зданий, облицовка которых легко воспламеняется. В работе будут использоваться пожароустойчивые материалы.

В Дубае в последние годы пожары в небоскрёбах перестали быть редкостью. Так, за последние два года горело одно и то же здание — жилой небоскрёб The Torch в популярном среди экспатов районе Dubai Marina. Это здание, как и многие небоскрёбы в Дубае, имеет алюминиевую облицовку.

Барьеры, которые будут прикреплены к фасадам, позволят предотвратить распространение огня.