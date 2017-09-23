Мэр Лондона советует злиться на Uber, а не на власти, лишающие его лицензии

ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан выразил сожаления в связи с отказом в продлении лицензии сервису такси Uber, однако посоветовал подписавшим петицию горожанам злиться на саму компанию.

Компания Transport for London (TfL), управляющая общественным транспортом в британской столице, не продлила лицензию компании Uber London Limited, истекающую 30 сентября, на деятельность в Лондоне из-за несоответствия правилам безопасности. Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти и полиция были обеспокоены тем, что водители частного такси не проходят соответствующую проверку перед наймом. Более 500 тысяч интернет-пользователей подписали петицию, призывающую власти Великобритании отменить запрет на работу онлайн-сервиса по заказу такси Uber в Лондоне. Согласно опросам общественного мнения, большинство лондонцев поддерживают Uber в споре с властями.

"Я с участием отношусь и к водителям Uber, и к клиентам, которых затронуло это решение, но их злость должна быть адресована именно Uber. Именно Uber подвел своих водителей и клиентов, не ведя себя, по мнению "Транспорта для Лондона", как надежный и достойный оператор такси", — говорится в заявлении мэра.

"Я предполагаю, что потребуется время, чтобы вся эта ситуация с Uber развернулась в полной мере", — отметил Хан.

Между тем, Uber опротестует решение властей. По мнению руководства компании, своими действиями TfL ограничивают конкуренцию на рынке, что вредит покупателям. В компании также отмечают, что в течение всего срока работы Uber в Лондоне деятельность компании подвергалась проверкам, не выявившим нарушений.