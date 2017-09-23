Мэр Лондона советует злиться на Uber, а не на власти, лишающие его лицензии

ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан выразил сожаления в связи с отказом в продлении лицензии сервису такси Uber, однако посоветовал подписавшим петицию горожанам злиться на саму компанию.
"Я с участием отношусь и к водителям Uber, и к клиентам, которых затронуло это решение, но их злость должна быть адресована именно Uber. Именно Uber подвел своих водителей и клиентов, не ведя себя, по мнению "Транспорта для Лондона", как надежный и достойный оператор такси", — говорится в заявлении мэра.
"Я предполагаю, что потребуется время, чтобы вся эта ситуация с Uber развернулась в полной мере", — отметил Хан.
Между тем, Uber опротестует решение властей. По мнению руководства компании, своими действиями TfL ограничивают конкуренцию на рынке, что вредит покупателям. В компании также отмечают, что в течение всего срока работы Uber в Лондоне деятельность компании подвергалась проверкам, не выявившим нарушений.