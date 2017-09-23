Эр-Рияд призвал власти Мьянмы защитить население от дискриминации

Рохинджа на границе Техафа после переезда из Мьянмы. 2 сентября 2017

Рохинджа на границе Техафа после переезда из Мьянмы. 2 сентября 2017

ООН, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призывает власти Мьянмы защитить население от дискриминации.

Он отметил, что Саудовская Аравия "крайне обеспокоена и осуждает репрессивную политику властей Мьянмы" по отношению к народности рохинджа.

"Эта человеческая трагедия требует срочного ответа и этому нужно положить конец. Моя страна призывает правительство Мьянмы чтить свои обязательства и защитить свой народ от дискриминации", — добавил глава МИД, выступая с трибуны ГА ООН.

По его словам, власти Саудовской Аравии "продолжают предоставлять гуманитарную помощь меньшинству рохинджа". Всего уже было предоставлено "50 миллионов долларов в дополнение к той помощи, которую Королевство предоставляет, принимая более полумиллиона этих беженцев", добавил аль-Джубейр.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек.