В Луганске открылось представительство комитета "Россия-Донбасс"

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Представительства комитета "Россия – Донбасс" и Русской общины Крыма начали свою работу в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого.

"Насколько это важное событие, вы увидите в ближайшее время, когда все луганчане и не только, и жители республики поймут и осознают, что такое представительство Русской общины. Это не просто политический шаг, это реально народный шаг. Каждый гражданин республики может сюда прийти, может получить ответы, помощь по оформлению документов, которые требуются в Российской Федерации, помощь по Крыму, узнать какую-то новость, вплоть до того, что, возможно, какие-то туристические маршруты Крыма", — заявил Плотницкий.

По данным его пресс-службы, в мероприятии участвовали помимо Плотницкого депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков, председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

"Основными направлениями деятельности представительств станет юридическая помощь жителям ЛНР, а также развитие экономических связей между ЛНР и Крымом", — заявили в пресс-службе главы ЛНР.