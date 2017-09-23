В Луганске открылось представительство комитета "Россия-Донбасс"

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Представительства комитета "Россия – Донбасс" и Русской общины Крыма начали свою работу в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого.
По данным его пресс-службы, в мероприятии участвовали помимо Плотницкого депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков, председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.
"Основными направлениями деятельности представительств станет юридическая помощь жителям ЛНР, а также развитие экономических связей между ЛНР и Крымом", — заявили в пресс-службе главы ЛНР.