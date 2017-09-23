В Швеции прокурор оставил российских моряков под арестом

СТОКГОЛЬМ, 23 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Прокурор в Швеции принял решение оставить под арестом капитана и штурмана из России, которые были задержаны в субботу утром по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии с отягчающими обстоятельствами, сообщил РИА Новости представитель полиции Кальмарской губернии Фредрик Братт.

"Прокурор принял решение оставить задержанных под арестом", — сказал Братт. Правоохранители в ближайшие дни определят дальнейшие действия в деле капитана и штурмана.

Судно, 80-метровый балкер под флагом Фарерских островов, вышло из порта Висбю и направлялось в порт Оскарсхамна. Рано утром в субботу оно село на мель к югу от Оскарсхамна. На борту находится 44 тысячи литров дизеля. Пятидесятилетний штурман подозревается в управлении судном в нетрезвом виде с отягчающими обстоятельствами. Капитан, которому 37 лет, также подозревается в управлении судном в нетрезвом виде с отягчающими обстоятельствами, он попытался снять судно с мели.

Уровень алкоголя в организме обоих задержанных показал более одного промилле, однако сколько именно, в полиции не уточняют. По данным полиции, подозреваемые задержаны спокойно и без инцидентов. По данным Береговой охраны, контакты с пароходством-владельцем судна уже установлены для решения вопроса о буксировке судна. Следов нефтепродуктов в воде не обнаружено, нет воды и внутри судна.