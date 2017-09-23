Китайские сейсмологи: землетрясение в КНДР не было последствием взрыва

ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Землетрясение магнитудой 3,4, произошедшее в субботу на территории КНДР, не было последствием взрыва, оно было вызвано природными факторами, заявили эксперты китайского сейсмологического центра (CENC).

Землетрясение произошло в субботу в 16.29 по пекинскому времени (11.29 мск) в точке с координатами 129,06 градуса восточной долготы и 41,36 градуса северной широты. Очаг землетрясения залегал на глубине 0 км.

После фиксации подземных толчков, специалисты CENC и провинциальных сейсмологических центров провели необходимые исследования, которые показали, что толчки в субботу не были спровоцированы взрывом, землетрясение было природным, сообщается в официальном аккаунте CENC в соцсети Weibo.

Первоначально китайские сейсмологи сделали предположение, что землетрясение могло быть последствием взрыва, как это было ранее в этом месяце, когда Пхеньян провел ядерное испытание.