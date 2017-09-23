Россияне в Мексике выделили деньги пострадавшим от землетрясения

МЕХИКО, 23 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Ассоциация российских соотечественников в Мексике (СОРУМЕКС) приняла решение выделить деньги для помощи пострадавшим после землетрясения, сообщил РИА Новости глава координационного совета организации Сергей Киляков.

"Речь идет не о самой большой сумме в 10 тысяч песо (примерно 600 долларов), однако она будет использована для закупки шприцев и медикаментов для пострадавших в землетрясении, помогаем, чем можем", – сказал Киляков.

Решение было принято на заседании очередной страновой конференции СОРУМЕКС в Мехико. Там же было решено создать фонд взаимопомощи для российских соотечественников на случай различных чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в дальнейшем.

Киляков сообщил, что соотечественники также начали сбор средств на восстановление православного храма в городе Непантла, разрушенного землетрясением в минувший вторник. "Уже собрано порядка 6 тысяч песо прямо на заседании, сбор продолжается", – сказал Киляков.

Храм Покрова Божьей Матери в городке Непантла (штат Мехико) с момента основания в 1970 году принадлежит Московскому Патриархату Русской православной Церкви. О серьезных повреждениях храма РИА Новости рассказал его настоятель отец Кирилл (в миру — Карлос Чакон).

"Это первая православная церковь в Мексике и, к несчастью, она очень сильно пострадала, в первую очередь купол и иконостас. Купол почти готов упасть, его нужно сносить, потому что оставлять дальше опасно. Иконостас, сделанный из цемента, выбило с его места. Он тоже упадет, его нужно разбирать. Стены были построены из камня очень давно, они получили ущерб, но их можно отремонтировать", — сказал отец Кирилл.

По словам настоятеля, с четверга службы проводятся во дворе церкви. Однако власти и силы гражданской обороны штата Мехико уже заявили, что это опасно в связи с возможностью падения купола. "Поэтому мы будем вынуждены приостановить службы до момента, когда будет решена проблема с ремонтом, либо искать временно какую-то другую церковь, которая нас пустит к себе", — сказал отец Кирилл.

Он сообщил, что сейчас выходит на связь с Московским Патриархатом для получения помощи. Также он призвал православную общину Мексики оказать посильную помощь.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома, всего в стране погибли, по последним данным, 295 человек.