В Париже в акции протеста против реформы труда участвуют 150 тысяч человек

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон сообщил, что в акции протеста против реформы труда в Париже участвуют 150 тысяч человек.

"Мы, 150 тысяч (человек), собрались против социального переворота Эммануэля Макрона. Какая мобилизация!" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

​Демонстрация была организована по инициативе главы движения Меланшона. Демонстранты прошли от площади Бастилии к площади Республики.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр труда страны Мюриэль Пенико 31 августа представили положения реформы трудового законодательства — реформы, обещанной президентом Эммануэлем Макроном в ходе избирательной кампании. За час до представления реформы в прямом эфире национальных телеканалов она была представлена лидерам ключевых профсоюзов страны и не получила их поддержку.

📸 La manifestation contre la réforme du code du travail organisée par Jean-Luc Mélenchon à Parishttps://t.co/bt5AxKEhx5

#JaiBastille pic.twitter.com/b7tFH5abmN — Sputnik France (@sputnik_fr) 23 сентября 2017 г.

​Вскоре после этого начались шествия противников реформы. В первой из них, прошедшей 12 сентября, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 60 тысяч человек. Полиция оценивала число демонстрантов в 24 тысячи.

В пятницу Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривает, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами.