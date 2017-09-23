Саудовская Аравия станет "форпостом" для почитающих добро, заявил король

ДУБАЙ, 23 сен — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил по случаю Национального дня, что Саудовская Аравия останется "мощным форпостом" для всех, кто тянется к добру.

Король поздравил подданных с годовщиной образования Саудовской Аравии в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Пусть каждый год нашу страну сопровождают благополучие и слава. Королевство останется мощным форпостом для всех, кто любит добро, любит себя и свою Родину", — написал король в микроблоге.

Национальный праздник Саудовской Аравии отмечается 23 сентября. В качестве даты праздника была выбрана дата объединения в 1932 году регионов Неджд, Хиджаз, Эль-Хаса и Катиф в единое королевство, которое получило название Саудовская Аравия.