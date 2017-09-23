На акции протеста в Париже произошли столкновения

ПАРИЖ, 23 сен — РИА Новости. Активисты радикального "Черного блока" устроили столкновения с представителями левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на акции протеста против трудовой реформы в Париже, сообщает информационный телеканал BFMTV.
Данных о пострадавших в ходе столкновения пока не поступало.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон несмотря на волну протестов подписал ряд постановлений касательно реформы трудового законодательства. Положения реформы, подготовленной правительством Эдуара Филиппа, направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.
Изменения коснутся как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права. Власти надеются, что реализация реформы приведет к сокращению безработицы во Франции, тогда как по мнению профсоюзов реформа принесет пользу лишь работодателям, а трудящиеся окажутся в более сложной ситуации.