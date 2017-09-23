На акции протеста в Париже произошли столкновения

ПАРИЖ, 23 сен — РИА Новости. Активисты радикального "Черного блока" устроили столкновения с представителями левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на акции протеста против трудовой реформы в Париже, сообщает информационный телеканал BFMTV.

Несколько десятков человек в черном, лица которых были скрыты масками, попытались прорваться на сцену на площади Республики, где вскоре должно начаться выступление Меланшона. На пути хулиганов стали сторонники политика, произошла небольшая потасовка, на сцену полетели камни и бутылки.

Данных о пострадавших в ходе столкновения пока не поступало.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон несмотря на волну протестов подписал ряд постановлений касательно реформы трудового законодательства. Положения реформы, подготовленной правительством Эдуара Филиппа, направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.

Изменения коснутся как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права. Власти надеются, что реализация реформы приведет к сокращению безработицы во Франции, тогда как по мнению профсоюзов реформа принесет пользу лишь работодателям, а трудящиеся окажутся в более сложной ситуации.