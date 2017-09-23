В Париже проходят протесты против трудовой реформы

ПАРИЖ, 23 сен — РИА Новости. Протесты против реформы труда проходят в субботу в Париже на площади Республики, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Демонстрация была организована по инициативе главы движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. В аккаунте Twitter он поприветствовал демонстрантов.

"Браво всем мобилизовавшимся 23 сентября", — написал он. Меланшон также опубликовал ряд фотографий, на которых он идет вместе с другими участниками акции. По его словам, на площади Республики "уже огромное количество людей".

Демонстранты прошли от площади Бастилии к площади Республики, выкрикивая по пути "Сопротивление" и "Нет социальному перевороту". На площади Республики ряд протестующих атаковали сцену, сломав и повалив ограждающие ее железные заборы. Ожидается, что около 17.00 по местному времени Меланшон выступит с речью перед демонстрантами на площади Республики.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр труда страны Мюриэль Пенико 31 августа представили положения реформы трудового законодательства — реформы, обещанной президентом Эммануэлем Макроном в ходе избирательной кампании. За час до представления реформы в прямом эфире национальных телеканалов она была представлена лидерам ключевых профсоюзов страны и не получила их поддержку.

Вскоре после этого начались шествия противников реформы. В первой из них, прошедшей 12 сентября, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 60 тысяч человек. Полиция оценивала число демонстрантов в 24 тысячи.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривают, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами.