В Париже проходят протесты против трудовой реформы

ПАРИЖ, 23 сен — РИА Новости. Протесты против реформы труда проходят в субботу в Париже на площади Республики, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Браво всем мобилизовавшимся 23 сентября", — написал он. Меланшон также опубликовал ряд фотографий, на которых он идет вместе с другими участниками акции. По его словам, на площади Республики "уже огромное количество людей".
Демонстранты прошли от площади Бастилии к площади Республики, выкрикивая по пути "Сопротивление" и "Нет социальному перевороту". На площади Республики ряд протестующих атаковали сцену, сломав и повалив ограждающие ее железные заборы. Ожидается, что около 17.00 по местному времени Меланшон выступит с речью перед демонстрантами на площади Республики.
Вскоре после этого начались шествия противников реформы. В первой из них, прошедшей 12 сентября, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 60 тысяч человек. Полиция оценивала число демонстрантов в 24 тысячи.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривают, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами.