На парламентских выборах в Новой Зеландии победила Национальная партия

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Национальная партия, правящая в Новой Зеландии на протяжении последних девяти лет, одержала победу на всеобщих выборах в стране в субботу, набрав 46% голосов, соответствующие данные опубликовала избирательная комиссия Новой Зеландии после подсчета 100% бюллетеней (порядка 2,1 миллиона голосов).

Практически миллион голосов (46%) были отданы Национальной партии, что позволяет ей рассчитывать на 58 из 120 мест в парламенте. Следом идет Лейбористская партия с 35,8% голосов избирателей, что дает ей возможность занять 45 парламентских кресел.

Ни одна из двух ведущих партий не смогла получить в парламенте Новой Зеландии абсолютного большинства, необходимого для формирования правительства страны. Для этого одной из них необходимо сформировать коалиции с другими партиями, участвовавшими в голосовании.

Третье место заняла партия "Новая Зеландия прежде всего" (New Zealand First), ее поддержали 7,5% голосовавших, что означает возможность получить девять мест. С небольшим отставанием, набрав 5,8% голосов, идет партия "Зеленых" (Green Party), которая может рассчитывать на семь мест в парламенте. Партия ACT может получить одно кресло.

Окончательные результаты, согласно данным избирательной комиссии, будут опубликованы 7 октября.