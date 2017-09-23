Пранкер пообещал выложить запись розыгрыша спецпредставителя Госдепа

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пранкер Лексус заявил, что разыграл спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера. В скором времени запись разговора будет опубликована, рассказал он в эксклюзивном интервью RT.

По словам пранкера, беседа заняла около часа, и за это время спецпредставитель Госдепа "выдал очень много интересных вещей". "Для меня это, конечно, очень смешным и нелепым кажется", — отметил Лексус.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что пранкер из России пытался позвонить американскому дипломату от имени главы ведомства Александра Турчинова.