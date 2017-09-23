В АдГ заявили, что партия может набрать около 15% голосов на выборах в ФРГ

Предвыборная агитация на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017

Предвыборная агитация на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017

БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. Председатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония-Анхальт Андре Поггенбург считает, что партия наберет порядка 15% голосов в результате выборов в немецкий бундестаг.

"У АдГ шансы примерно 15% по всей стране и примерно 20% и более в землях на востоке Германии", — сказал Поггенбург РИА Новости. По его мнению, в результате выборов будет сформирована "коалиция", в которую войдут ХДС и СДПГ.

По результатам последнего опроса партийный альянс ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель готовы поддержать 34% немцев. СДПГ Мартина Шульца проигрывает альянсу 13%. За АдГ готовы отдать голоса 13% избирателей.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии в это воскресенье.