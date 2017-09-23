В Еврогруппе намерены оставить Грецию под опекой кредиторов после 2018 года

АФИНЫ, 23 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция будет находиться под опекой международных кредиторов и после завершения третьей программы помощи в 2018 году, сообщил председатель Еврогруппы Йерун Дейссельблум в интервью греческой газете "Неа" накануне визита в Афины.
"Во всех случаях мы реализовали программы надзора после завершения программ поддержки, как было в Ирландии, Испании и на Кипре. У нас будет программа мониторинга и в Греции, тем более, когда есть займы, которые имеют долгий срок погашения",- сказал Дейссельблум. Отвечая на вопрос о проблеме сокращения греческого долга, он сказал, что по решениям, принятым в мае, эта возможность будет рассматриваться в конце программы, если будет необходимо и если страна выполнит обязательства.
Президент Еврогруппы признал, что греческая экономика "становится лучше", но добавил, что "важно гарантировать условия политической и экономической стабильности и продвижения реформ как во время программы, так и после августа 2018 года".
В соответствии со статьёй 14.1 Регламента 472/2013 о финансовом и бюджетном надзоре в странах-членах еврозоны, государства-члены "остаются под опекой (надзором) после завершения программы до тех пор, пока не выплатят не менее 75% финансовой помощи, полученной от одного или нескольких других государств-членов EFSM, ESM или EFSF". Эта сумма в настоящее время оценивается в 176 миллиардов евро. По оценке обозревателей, это означает, что Греция останется под опекой кредиторов на десятилетия.