Полиция Каталонии отказывается переподчиняться единому координатору

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 23 сен – РИА Новости. Прокуратура Каталонии назначила единого координатора действий правоохранительных органов Испании и Каталонии в связи с событиями, происходящими в автономном сообществе накануне референдума, который собираются провести каталонские власти 1 октября и который не признает испанское правительство. Однако женералитет отказался выполнить это распоряжение.

В субботу главный прокурор Каталонии Хосе Мария де Техада по запросу МВД вызвал руководство каталонских подразделений Гражданской гвардии и Национальной полиции, а также главу каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Жозепа Луиса Траперо и сообщил, что в координацию действий силовиков в Каталонии вносятся изменения. Отныне она переходит под управление испанского государства – ее будет осуществлять полковник Гражданской гвардии, директор департамента координации государственного секретариата по безопасности Диего Перес де лос Кобос. Полковник назначит ответственных силовиков на местном уровне, которые будут обеспечивать координацию.

В приказе говорится, что де лос Кобос может проводить собрания по "планированию и координации" действий правоохранительных органов, но также должен отчитываться перед прокуратурой.

МВД Испании отрицает, что данное назначение означает попытку забрать часть полномочий у каталонских Mossos d'Esquadra. Однако на встрече, как сообщает La Vanguardia, Траперо сказал, что прокурор превышает свои полномочия.

Женералитет Каталонии заявил, что не согласен с таким решением, поскольку уже существует механизм координации между правоохранительными органами Каталонии – ее осуществляет Совет по безопасности. "Mossos de Esquadra и Совет внутренних дел Каталонии не согласны с контролем полицейских подразделений в Каталонии. Мы заявлением, что государство вмешивается в работу полицейских подразделений Каталонии. У Каталонии уже есть органы для координации действий", — заявил советник внутренних дел женералитета Жоаким Форн.

В Барселоне продолжаются акции протеста, вспыхнувшие в среду после спецоперации Гражданской гвардии в связи с подготовкой референдума о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было приостановлено Конституционным судом страны.

Накануне вечером около сотни человек, придерживающихся крайне правых взглядов, протестовали у здания общественной националистической организации "Каталонская национальная Ассамблея", заявляя о незаконности проведения референдума.

Студенты в настоящее время продолжают начавшиеся в пятницу акции в историческом здании Университета Барселоны, добиваясь проведения голосования. Там многие из них провели ночь.

Кроме того, в Барселоне отмечают один из самых важных традиционных праздников Святой Девы Марии де ла Мерсед, на котором присутствуют тысячи человек.

Премьер Испании Мариано Рахой вновь заявил о незаконности референдума и призвал каталонские власти остановиться. "Самое разумное сейчас остановиться. Скажите, что не будет референдума. Положите конец этой ситуации. Продолжать – значит вести к ненужному напряжению в обществе", — заявил глава кабинета, выступая перед своими однопартийцами из Народной партии в городе Пальма-де-Майорка.

В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в минувшую среду, были задержаны 14 человек, проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.