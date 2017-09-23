Дипломаты проверяют сообщения о задержании российских моряков в Швеции

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Посольство России в Стокгольме проясняет обстоятельства в связи с сообщениями о задержании на юге Швеции капитана и штурмана из РФ за управление грузовым судном в нетрезвом состоянии.

Ранее шведские СМИ со ссылкой на местную полицию сообщили, что в субботу утром грузовой корабль сел на мель недалеко от города Оскарсхамн, после чего власти Швеции задержали капитана и штурмана из России по подозрению в управлении судном в нетрезвом виде.

"Посольство проясняет обстоятельства", — сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.