Пранкер рассказал о розыгрыше спецпредставителя Госдепа от имени Турчинова

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эксклюзивном интервью RT заявил, что общался с спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

В субботу пресс-служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова сообщила, что пранкер из России пытался от имени главы СНБО позвонить Волкеру, однако был разоблачен.

Лексус подтвердил, что общался с Волкером, и отметил, что заявление СНБО о неудавшемся розыгрыше звучит абсурдно. "Человек общался с нами час и выдал очень много интересных вещей, которые впоследствии станут интернет-мемами", — сказал он. По словам Столярова, речь шла о стратегических вопросах, касающихся Украины, России и Минских соглашений.

Пранкер также предположил, что на Украине, узнав о розыгрыше Волкера, решили "сыграть на опережение". Он пообещал, что запись разговора с американским дипломатом будет выложена в сеть в ближайшее время.