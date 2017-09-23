Появилось видео с места покушения на министра доходов ДНР в Донецке

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В сети появились кадры с места покушения на министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева. Видеозапись была опубликована телеканалом "Звезда".

Ранее на проспекте Мира в центре Донецка прогремел взрыв. Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил о покушении на министра доходов самопровозглашенной народной республики Александра Тимофеева, отметив, что тот находится в критическом состоянии.

Позднее в министерстве доходов и сборов ДНР подтвердили информацию о попытке покушения на Тимофеева и взрыве его автомобиля. В ведомстве уточнили, что с министром все в порядке, ему была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек. Место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств ДНР и полицией.