Эксперты не исключают природный характер землетрясения в КНДР

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо не исключил, что землетрясение в КНДР в субботу имело природный характер.

"Два сейсмических явления! Одно – в 8.29 по времени UTC, другое, менее масштабное – в 04.43 по времени UTC, скорее всего, не искусственного происхождения. Как и "коллапс" через 8,5 минут после DPRK6 (шестого ядерного испытания в КНДР). Анализ продолжается", — написал Зербо в своем официальном аккаунте в Twitter.

Two #Seismic Events! 0829UTC & much smaller @ 0443UTC unlikely Man-made! Similar to "collapse" event 8.5 mins after DPRK6! Analysis ongoing pic.twitter.com/DXaDn8TZOf — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 23 сентября 2017 г.

В субботу Южная Корея зафиксировала землетрясение магнитудой 3,0 в районе Кильчу в КНДР, рядом с ядерным полигоном. Как сообщает агентство Рёнхап, южнокорейские сейсмологи предполагают, что землетрясение в КНДР не связано с возможным ядерным испытанием.