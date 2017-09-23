G7 может ужесточить санкции в отношении России, заявила Меркель

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН, 8 июн — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится.

"Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется — мы, правда, этого не хотим — ужесточить санкции, если ситуация этого потребует", — сказала Меркель журналистам.

Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их на полгода. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Совет ЕС в сентябре в очередной раз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

После госпереворота на Украине крымские власти в марте 2014 года провели референдум, по итогам которого Крым стал российским регионом. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.