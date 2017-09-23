Социал-демократическая партия Литвы выйдет из состава правящей коалиции

ВИЛЬНЮС, 23 сен — РИА Новости. Совет Социал-демократической партии Литвы в субботу по итогам голосования принял решение о выходе партии из правящей коалиции с "Союзом крестьян и зеленых".

Председатель социал-демократов Гинтаутас Палуцкас перед началом голосования обратился к однопартийцам с просьбой принять решение выйти из состава коалиции.

"Я понимаю, что те перемены, происходящие сейчас у кого-то вызывают беспокойство, потому что политика возвращается в партию. На счет перспективы коалиции, то по моему глубокому убеждению, в программе правительства есть хорошие предложения, но их исполнение никуда не годится. Сегодняшний день — еще не конец, никто не умирает. Сегодня может родиться уважающая себя партия социал-демократов", — сказал Палуцкас.

В итоге, за выход из состава правящей коалиции проголосовало 140 членов Социал-демократической партии, против выхода – 46 представителей. Всего в голосовании приняло участие 187 членов совета партии из 235. Против выхода из коалиции выступили члены партии, работающие в парламенте и правительстве Литвы.

В июле новый председатель Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас заявил, что "формальное существование правящей коалиции не имеет никакого смысла". Таким образом он прокомментировал достигнутое соглашение между правящим "Союзом крестьян и зеленых" и оппозиционной консервативной партией "Союз Отечества — христианские демократы". В обмен на поддержку консерваторами реформы лесничеств правящая партия обещала выступить за снижение НДС на отопление. Несколько месяцев партия социал-демократов проводила голосование за и против выхода из правящей коалиции в своих отделах, 44 отдела из 60 согласились выйти из состава правящих, восемь отделов выступили с предложением провести переговоры на этот счет, семь отделов выступили против выхода из коалиции, один отдел не выразил мнения.

В настоящий момент в состав Социал-демократической партии входят 19,7 тысячи членов. Правящая парламентская коалиция в которую входят 56 парламентариев от "Союза крестьян и зеленых" и 17 депутатов от социал-демократов начала работу после парламентских выборов в 2016 году. Делегатами от Социал-демократической партии в кабинете министров являются глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, министр юстиции Милда Вайнюте и министр сельского хозяйства Миндаугас Синкявичюс. Парламентскими комитетами управляют четыре социал-демократа: Гедиминас Киркилас (комитет по европейским делам), Юозас Бернатонис (комитет иностранных дел), Юлюс Сабатаускас (комитет права и правопорядка) и Альгирдас Сисас (комитет по социальным делам и труду).

Ранее Палуцкас завил, что если будет принято решение советом партии выйти из состава коалиции, то делегированным от социал-демократов министрам и председателям комитетов будет дана неделя на решение покинуть посты или остаться, по его словам, если их решение будет направлено против решения совета, то членство в партии этих лиц будет остановлено. После выхода Социал-демократической партии из правящей коалиции у правительства не будет поддержки большинства в сейме Литвы, это означает, что "Союзу крестьян и зеленых" придется искать новых партнеров по коалиции, или правительство будет работать как правительство меньшинства.