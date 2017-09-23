Неизвестные бросили гранату в окно жилого дома в Одессе

Сотрудники органов безопасности Украины на месте происшествия в Одессе. Архивное фото

Сотрудники органов безопасности Украины на месте происшествия в Одессе. Архивное фото

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Неизвестные бросили гранату в окно жилого дома в Одессе, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области.

"По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили гранату в окно жилого дома, после чего произошел взрыв", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. По предварительным данным полиции, пострадавших нет.

Пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", продолжается расследование.

По данным одесского издания "Думская", гранату бросили в окно дома директора ООО "Яхт-клуб "Одесса-2009" Андрея Бондаренко, компания арендует причалы на Одесском морском вокзале, основатели этого яхт-клуба длительное время конфликтуют и обвиняют друг друга в попытках рейдерского захвата предприятия.