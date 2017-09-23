КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Неизвестные бросили гранату в окно жилого дома в Одессе, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. По предварительным данным полиции, пострадавших нет.
Пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", продолжается расследование.
По данным одесского издания "Думская", гранату бросили в окно дома директора ООО "Яхт-клуб "Одесса-2009" Андрея Бондаренко, компания арендует причалы на Одесском морском вокзале, основатели этого яхт-клуба длительное время конфликтуют и обвиняют друг друга в попытках рейдерского захвата предприятия.