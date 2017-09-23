В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота

Во время ликвидации утечка азотной кислоты на Даугавпилсском шоссе. 23 сентября 2017

Во время ликвидации утечка азотной кислоты на Даугавпилсском шоссе. 23 сентября 2017

РИГА, 23 сен — РИА Новости. Утечка азотной кислоты произошла на Даугавпилсском шоссе в 134 километрах от Риги, сообщили РИА Новости в субботу в Государственной пожарно-спасательной службе.

"Разлилось 100 литров азотной кислоты. Территория была оцеплена. Движение по этому участку дороги заблокировано", — сказали в пожарно-спасательной службе.

По информации ведомства, водитель грузовой машины, который перевозил кислоту в специальном контейнере, заметил пар, который шел из машины. После этого он остановился и сообщил о ЧП оперативным службам.

В пожарно-спасательной службе подчеркнули, что работают над устранением последствий утечки. Ущерб, нанесенный экологии, уточняется.