В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота

РИГА, 23 сен — РИА Новости. Утечка азотной кислоты произошла на Даугавпилсском шоссе в 134 километрах от Риги, сообщили РИА Новости в субботу в Государственной пожарно-спасательной службе.
По информации ведомства, водитель грузовой машины, который перевозил кислоту в специальном контейнере, заметил пар, который шел из машины. После этого он остановился и сообщил о ЧП оперативным службам.
В пожарно-спасательной службе подчеркнули, что работают над устранением последствий утечки. Ущерб, нанесенный экологии, уточняется.