В ДНР считают, что пожар на складе боеприпасов в Донбассе был поджогом

ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Пожар на складе боеприпасов украинских силовиков в Донецкой области был умышленным поджогом, чтобы скрыть недостачу, считает заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

В пятницу в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. В субботу в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что пожар ликвидирован.

"С целью сокрытия недостачи боеприпасов накануне ожидаемой проверки был совершен целенаправленный поджог на складе ракетно-артиллерийского вооружения, обеспечивающего боеприпасами подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады и 28-й отдельной механизированной бригады", — сказал в субботу журналистам Басурин.

По его словам, версию преднамеренного поджога также "подтверждает отсутствие пострадавших, так как весь персонал был заранее эвакуирован".