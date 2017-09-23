На месте пожара на военном складе в Донецкой области работают саперы

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Группы разминирования вооруженных сил Украины работают на месте пожара на складе боеприпасов в Донецкой области, продолжается ликвидация последствий происшествия, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны Украины.

В пятницу в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила в субботу о ликвидации пожара.

"Сейчас идет этап ликвидации последствий пожара. Группы разминирования вооруженных сил Украины работают по внутреннему периметру. В то же время группы разминирования Госслужбы Украины по ЧС проверяют местность на наличие взрывоопасных предметов по внешнему периметру", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на складе хранились боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерийским орудиям. Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Как отмечается, на месте работают рабочие группы министерства обороны, генштаба, оперативного командования "Юг" во главе с заместителем министра обороны Украины.