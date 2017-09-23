Иракская армия уничтожила более 200 боевиков в первые дни в Эль-Хавидже

БАГДАД, 23 сен — РИА Новости. Иракские силовики уничтожили более 200 боевиков группировки "Исламское государство"* и освободили около 500 квадратных километров территории к западу от оплота ИГ города Эль-Хавиджа на севере страны, говорится в заявлении командования.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Эль-Хавиджи в провинции Киркук в четверг. Силовики начали наступление к западу от города в районе населенного пункта Шергат.

"Подразделения федеральной полиции и механизированной бригады завершили первую и вторую стадии операции, вернули контроль над 480 квадратными километрами территории, освободили 41 деревню и уничтожили 225 игиловцев", — говорится в заявлении.

Военные отметили, что уничтожили транспорт и оружие террористов, а также вывезли из района столкновений 90 семей.

Эль-Хавиджа стала основным штабом ИГ* в Ираке после взятия армией Мосула в июле этого года.

*Террористическая организация, запрещена в России