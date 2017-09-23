Насилие в Венесуэле прекратилось после выборов, заявил постпред при ООН

ООН, 23 сен — РИА Новости. Насилие в Венесуэле прекратилось после выборов в Национальное учредительное собрание 30 июля, заявил РИА Новости постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес.
Рамирес напомнил о планах начать национальный диалог в стране. "Мы собираемся начать национальный диалог, некоторые страны региона помогают — Боливия, Никарагуа, Мексика и Чили. Это означает, что мы наконец приходим к политическому процессу и диалогу", — отметил Рамирес.
Он добавил, что оппозиция примет участие в региональных выборах губернаторов штатов в октябре.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.