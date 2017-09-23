Главы генштабов Турции и Ирака обсудят курдский референдумом

АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Глава генерального штаба ВС Ирака Осман аль-Ганими прибыл в Турцию для переговоров с турецким коллегой Хулуси Акаром о запланированном на 25 сентября референдуме в курдской автономии Ирака и шагах по обеспечению территориальной целостности страны, передает агентство Anadolu.

Сообщается, что Акар проведет переговоры с Аль-Ганими в здании генштаба ВС Турции в Анкаре. Они также обсудят вопросы борьбы с терроризмом.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок — 25 сентября.