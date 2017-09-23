Более 100 стран поддержали идею ограничить право вето в Совбезе ООН

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Более ста государств мира поддерживают идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявила министр иностранных дел Лихтенштейна Аурелия Фрик.

С инициативой об ограничении права вето в 2013 году выступила Франция, которая предлагала пятерке постоянных членов не использовать его для блокировки резолюций, касающихся преступлений против человечности и геноцида. Позже соавтором инициативы стала Мексика.

"Ответ на эту инициативу был исключительным. На данный момент 114 государств, малых и больших, от всех регионов мира, подписались под ней, включая большинство нынешних членов Совета Безопасности", — сказала Фрик, открывая заседание в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

По мнению государственного секретаря при министре иностранных дел Франции Жан-Батиста Лемуана, постоянные члены Совбеза должны добровольно отказаться от применения права вето, когда речь идет о геноциде.

Как отметил Лемуан, реализация этой идеи не требует изменения Устава ООН. "Инициатива основана на добровольном решении постоянных членов СБ ООН не применять вето, она основана на нашем глубоком убеждении, что вето — это не право и не привилегия, а ответственность", — заявил он, добавив, что Париж будет продвигать эту инициативу.

Сейчас правом вето в Совете Безопасности ООН обладают все пять постоянных членов — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Точка зрения России

Инициатива Франции и Мексики обсуждалась в ООН в конце прошлого года. Тогда Россия заявила, что считает эту идею неприемлемой.

"Данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений, покушаться на право вето было бы неверно с исторической и с политической точек зрения", — сказал тогда заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в свою очередь отметила, что право вето представляет собой часть права постоянных членов Совбеза.

"Это не какая-то привилегия, это — не вопрос использования своих полномочий в собственных интересах", — заявила она.

По ее словам, этот уникальный инструмент был разработан при создании ООН и "зарекомендовал себя на протяжении 70 лет именно для того, чтобы мир не потерял стратегического баланса".

Против ограничения права вето также выступает еще один постоянный член СБ — США. При этом американская делегация отмечает, что Вашингтон готов работать по реформе Совета Безопасности ООН.