В Госдуме призвали не допустить поставки оружия из Канады на Украину

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ("Единая Россия") считает, что России необходимо сделать все возможное, чтобы планы Канады разрешить поставки летального оружия на Украину, не реализовались.

В воскресенье издание Globe and Mail сообщило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Петром Порошенко заявил о планах разрешить поставки летального оружия на Украину.

"(России — ред.) необходимо резко осудить эти недальновидные заявления и сделать все возможное, чтобы такое не случилось", — сказал Красов РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что западные страны очень часто упрекают Россию "во всех смертных грехах", в том числе по отношению к Украине. "Мы неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта. А поставки летального оружия — этим можно еще раз подчеркнуть, что… Канада является одной из сторон продолжения развязывания конфликта со стороны уже Украины и вооруженных сил Украины", — отметил депутат.

Красов считает, что заявление Трюдо свидетельствует о необдуманности политики, которую проводит премьер-министр Канады в отношении Украины. "Не поставками летального оружия на Украину необходимо озаботиться руководителям… из Канады. Скорее всего, нужно озаботиться и подтолкнуть господина Порошенко к безоговорочному, безальтернативному выполнению минских соглашений. Только тогда, при выполнении Украиной минских соглашений, кровь перестанет литься на территории ДНР и ЛНР, и только тогда стороны сядут за стол переговоров", — считает депутат.

В пятницу Порошенко заявил, что его страна не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении.