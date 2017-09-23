В Госдуме призвали не допустить поставки оружия из Канады на Украину

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ("Единая Россия") считает, что России необходимо сделать все возможное, чтобы планы Канады разрешить поставки летального оружия на Украину, не реализовались.
"(России — ред.) необходимо резко осудить эти недальновидные заявления и сделать все возможное, чтобы такое не случилось", — сказал Красов РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что западные страны очень часто упрекают Россию "во всех смертных грехах", в том числе по отношению к Украине. "Мы неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта. А поставки летального оружия — этим можно еще раз подчеркнуть, что… Канада является одной из сторон продолжения развязывания конфликта со стороны уже Украины и вооруженных сил Украины", — отметил депутат.
В пятницу Порошенко заявил, что его страна не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении.