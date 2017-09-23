В КНДР произошло землетрясение, которое может быть последствием взрыва

ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4, которое может быть следствием взрыва, сообщает китайский сейсмологический центр (CENC).

Подземные толчки были зафиксированы в 16.29 по местному времени (11.29 мск) в точке с координатами 129,06 градуса восточной долготы и 41,36 градуса северной широты.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на поверхности Земли.

Южнокорейские сейсмологи также зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 в КНДР — в районе Кильчу, рядом с ядерным полигоном. Однако в Южной Корее предполагают, что землетрясение носило природный характер и не было связано с ядерным испытанием.

КНДР 3 сентября заявила, что успешно испытала водородный боезаряд, которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты. По оценке Сеула и Токио, его мощность составила 160 килотонн.

При этом в Пхеньяне не исключают новых ядерных испытаний — так, в ответ на речь президента США Дональда Трампа, пригрозившего КНДР уничтожением, северокорейские власти заявили, что могут провести новое, "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане.