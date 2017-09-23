В Афганистане при нападении на КПП погибли пять полицейских

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Талибан"* напали на КПП в афганской провинции Газни в центральной части страны, пять полицейский погибли, восемь получили ранения, сообщает местное агентство Пажвак со ссылкой на представителя губернатора.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.
* Движение "Талибан" и группировка "Исламское государство" (ИГ) — террористические организации, запрещенные в России.