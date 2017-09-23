В Афганистане при нападении на КПП погибли пять полицейских

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Талибан"* напали на КПП в афганской провинции Газни в центральной части страны, пять полицейский погибли, восемь получили ранения, сообщает местное агентство Пажвак со ссылкой на представителя губернатора.

Как заявил агентству представитель губернатора провинции Мохаммад Ариф Нури (Mohammad Arif Noori), нападение произошло в районе Багх-и-Аттар. По его словам, прибывшие на место дополнительные силы правоохранительных органов отразили атаку. Боевики также понесли потери, однако точных данных о ликвидированных талибах нет, добавил Нури.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

* Движение "Талибан" и группировка "Исламское государство" (ИГ) — террористические организации, запрещенные в России.