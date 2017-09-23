Глава Демпартии Армении будет наблюдателем на курдском референдуме

ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян будет участвовать в наблюдательной миссии во время референдума о независимости в Иракском Курдистане, сообщили в пресс-службе ДПА.
"В связи с проводимым в Иракском Курдистане референдумом, по приглашению избирательной комиссии с наблюдательной миссией в Эрбиль отправился председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян", — говорится в сообщении.
Саркисян в 1991 году был первым секретарем ЦК Компартии Армянской ССР, затем возглавил созданную им Демократическую партию Армении. В 1970-80-х годах являлся собкором газет "Комсомольская правда" и "Правда". Был депутатом армянского парламента в 2003-2007 годах.