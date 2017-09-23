Глава Демпартии Армении будет наблюдателем на курдском референдуме

ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян будет участвовать в наблюдательной миссии во время референдума о независимости в Иракском Курдистане, сообщили в пресс-службе ДПА.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок — 25 сентября.

"В связи с проводимым в Иракском Курдистане референдумом, по приглашению избирательной комиссии с наблюдательной миссией в Эрбиль отправился председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян", — говорится в сообщении.

Саркисян в 1991 году был первым секретарем ЦК Компартии Армянской ССР, затем возглавил созданную им Демократическую партию Армении. В 1970-80-х годах являлся собкором газет "Комсомольская правда" и "Правда". Был депутатом армянского парламента в 2003-2007 годах.