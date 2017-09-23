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Запретить не удалось: ультраправая НДПГ идет на выборы в бундестаг

12:0923.09.2017
0900
© AFP 2017 / Odd AndersenАвтобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во ФранкфуртеАвтобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте
© AFP 2017 / Odd Andersen

БЕРЛИН, 23 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Проявляющая идеологическое сходство с гитлеровской НСДАП ультраправая Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) сумела остаться на плаву после нескольких попыток запрета ее деятельности и будет участвовать в выборах в бундестаг.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября. По данным многочисленных опросов, альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует со значительным отрывом, на втором месте — социал-демократы (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем.

История

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с избирателями в Мюнстере
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национал-демократическая партия Германии существует с 1964 года. Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ классифицирует партию как правоэкстремистскую. В период с 1966 по 1968 год национал-демократы смогли добиться определенного успеха на земельном уровне: партия преодолела пятипроцентный барьер на выборах в земельные парламенты (ландтаги) семи федеральных земель.

В 2004 году НДПГ прошла в ландтаг Саксонии с 9,2% голосов, а в 2006 – в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании с 7,3%. На федеральном уровне партия никогда представлена не была, лучший результат на выборах в бундестаг – 4,3%.

В 2007 году партия насчитывала около 7,2 тысячи членов, на сегодняшний момент количество сторонников национал-демократов составляет примерно 5 тысяч. С 2014 года председателем партии является Франк Франц.

Пора выйти из ЕС и НАТО

Предвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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НДПГ продвигает идеи национализма, один из лозунгов предвыборной программы гласит "Наш народ – прежде всего!". Национал-демократы резко настроены против мигрантов и считают, что Германию необходимо защитить от "миграционной лавины". В частности, ультраправые выступают за введение контроля на границах, выход из Женевской конвенции "О статусе беженцев", а также за использование бундесвера в борьбе с нелегальной миграцией.

Национал-демократы критически настроены по отношению к ЕС, выступают за выход Германии из Евросоюза и Шенгенского соглашения, возвращение к национальной валюте, а также отвергает торговые соглашения вроде TTIP и CETA.

Помимо этого национал-демократы призывают покончить с "бряцаньем оружием и безответственной санкционной политикой" в отношении России" и считают "ложной игрой" действия Запада на Ближнем и Среднем Востоке, грозящие безопасности Германии. НДПГ также выступают за выход ФРГ из НАТО.

Попытки запретить партию

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
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За время существования партии вопрос о запрете ее деятельности поднимался неоднократно, но попытки не увенчались успехом. Впервые запретить партию пыталось федеральное правительство во главе с канцлером Герхардом Шредером, бундестаг и бундесрат в 2001 году, но Конституционный суд (КС) ФРГ в 2003 году закрыл дело.

В декабре 2013 года бундесрат вновь подал иск с требованием запретить НДПГ, судебные слушания начались в марте 2016 года. В качестве основания для запрета бундесрат указывал на идеологическое сходство ультраправой партии с гитлеровской НСДАП. По мнению представителей федеральных земель, НДПГ представляет серьезную угрозу демократическому устройству немецкого общества.

В середине января 2017 года Конституционный суд заключил, что "политическая программа (НДПГ) не предполагает уважения к достоинству человека и несовместима с принципами демократии" и что партия "также планомерно и достаточно интенсивно работает над достижением своих целей, направленных против мирного демократического общественного порядка". Однако, согласно решению суда, нет конкретных оснований полагать, что есть предпосылки к успеху действий партии, в связи с чем КС отклонил иск бундесрата как не имеющий достаточных оснований.

© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПредвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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Предвыборная агитация на улицах Берлина
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