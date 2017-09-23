В ДНР рассказали о состоянии министра доходов после покушения

ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Министерство доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подтвердило, что в Донецке был взорван автомобиль главы ведомства Александра Тимофеева, ему оказана медицинская помощь.
"С министром все в порядке. Да, был взорван его автомобиль, ему была оказана медицинская помощь", — сказали РИА Новости в министерстве.
В каком состоянии министр и сколько человек пострадало в результате взрыва, не сообщили.
Ранее официальный сайт ДНР сообщил, что в результате взрыва пострадало 8 человек.