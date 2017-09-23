В Венесуэле прокомментировали закрытие посольства США на Кубе

ООН, 23 сен — РИА Новости. Закрытие посольства США на Кубе будет означать возврат к политике, являвшейся ошибочной на протяжении по меньшей мере 50 лет, считает постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес.

"Это весьма плохо, это означает возврат к политике изоляции Кубы, которая была ошибочной в течение по меньшей мере 50 лет", — заявил Рамирес РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.

Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства друг у друга спустя более 50 лет, а экс-президент США Барак Обама посетил Остров свободы в 2016 году.

Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон в середине сентября в интервью телеканалу в CBS сообщил, что Вашингтон изучает вопрос о закрытии посольства на Кубе, после того как ряд его сотрудников подверглись воздействию акустических атак.

Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма".