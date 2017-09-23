Венесуэла считает незаконными новые санкции США против КНДР

ООН, 23 сен — РИА Новости. Венесуэла считает, что недавно введенные санкции США против КНДР являются незаконными, сообщил РИА Новости постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес на полях Генассамблеи ООН.

"Все односторонние санкции незаконны", — заявил Рамирес в ответ на просьбу прокомментировать новые санкции США против Пхеньяна.

"Более того, мы провели министерскую встречу (стран) Движения неприсоединения и в заявлении сообщили, что отвергаем международные санкции, поскольку они незаконны. Весьма важно, что мнение большинства стран против односторонних санкций", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР. Белый дом сообщил, что новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги.