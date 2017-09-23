Порошенко предложил Канаде улучшить партнерство в сфере обороны

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо представил видение Киева по улучшению партнерства в сфере безопасности и обороны.

"Сегодня я представил видение Украины того, как мы можем улучшить партнерство в сфере безопасности и обороны новыми инициативами", — цитирует Порошенко после переговоров с Трюдо пресс-служба украинского главы.

Порошенко также напомнил, что в начале этого года было подписано двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве. "Я считаю, что, имея такую хорошую основу, настало время двигаться вперед", — сказал украинский лидер.

По словам Порошенко, благодаря председательству в G7 Канада может сыграть еще более важную роль в обеспечении мира и стабильности на Украине и Европе. "Мы видим, что платформа G7 также содействует усилиям международной группы друзей по деоккупации Крыма. Я считаю, что Канада вполне подходит для этой роли, поскольку Крым прежде всего касается прав и свобод человека", — добавил украинский глава.

Президент Украины также подчеркнул, что дипломатические усилия должны быть подкреплены сильной оборонной и экономической устойчивостью Украины.