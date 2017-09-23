Немцы в России верят в Меркель и надеются на потепление отношений

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Живущие и работающие в России граждане ФРГ рассказали, чего ждут от предстоящих выборов в бундестаг, оценили шансы Ангелы Меркель сохранить пост канцлера и дали прогноз на изменение взаимоотношений Берлина и Москвы.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии в это воскресенье. Согласно итогам одного из новейших опросов, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель сейчас готовы отдать голоса 36,2% граждан, за Социал-демократическую партию Германии СДПГ Мартина Шульца — 22%.

Проголосуют за стабильность



Живущие и работающие в регионах России граждане ФРГ в целом считают, что результаты выборов предсказуемы.

"Я, конечно, не эксперт, но думаю, что ХДС и ХСС остаются сильнейшими партиями, потому что Ангела Меркель как канцлер сохраняет доверие и может руководить страной в неспокойные времена. В любом случае об этом говорят результаты опросов, и я согласна с ними", — говорит лектор Германской службы академических обменов (ДААД) в Белгородском государственном национальном исследовательском университете Сабине Корин.

Она подчеркивает, что тема выборов в бундестаг для нее важна и интересна, и она обсуждает ее на лекциях со студентами. Для нее также было очень важно принять участие в голосовании, и она уже сделала свой выбор письменно, когда была летом дома в Германии.

"Самое главное, чтобы с мнением населения считались", — говорит Корин.

Говоря о собственных предпочтениях, она отмечает, что для нее очень важными, определяющими выбор темами являются социальная справедливость и забота об окружающей среде.

"Но также я и за разнообразие представленных мнений, поэтому хотела бы, чтобы в парламенте были представлены все партии, набравшие более 5%", — говорит Корин.

По ее словам, есть несколько вариантов развития событий после выборов.

"Возможно, останется "большая коалиция", как это и было ранее. Но сейчас также много говорят о коалиции "Ямайка" — это коалиция из альянса ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленых", — считает она.

Глава представительства Торговой палаты Гамбурга в Калининграде доктор Штефан Штайн также уверен, что большинство голосов избирателей наберет альянс ХДС/ХСС.

"Однозначно говорят, что выиграет христианско-демократический союз. Я думаю, так и будет, потому что сейчас в Германии самое главное — это стабильность. Средние слои общества не хотят изменений", — поясняет глава представительства Торговой палаты Гамбурга.

Штайн как и Корин следит за ходом предвыборной кампании, регулярно читает новости, он проголосовал на предстоящих выборах дистанционно.

Говоря о возможном распределении сил в будущем парламенте, Штайн отводит роль возможной оппозиции партии евроскептиков "Альтернатива для Германии".

"Я ожидаю, что они будут там (в парламенте — ред.). Они будут оппозиционерами, потому что с ними никто не хочет коалировать. Это, конечно, несколько опасно для будущего, потому что эта оппозиция из правого сектора нашего общества, а правый сектор всегда близок к национализму и, грубо говоря, к фашизму", — считает Штайн.

С прогнозом на победу альянса во главе с Ангелой Меркель согласен и Штефан Хоффман, работающий в Краснодаре в сфере логистики.

"Нет приличных альтернативных вариантов. Не готов сообщить процент, но наибольшее количество мест получит альянс ХДС/ХСС, потом СДПГ, по небольшим партиям видно будет", — говорит Хоффман.

Сам он не голосовал и в целом за ходом предвыборной кампании не следит. Из партий, которые могут получить пять и более процентов голосов избирателей, чтобы пройти в бундестаг, Хоффману не близка ни одна.

Меркель или Шульц



Шансы Меркель и Шульца как возможных кандидатов на пост канцлера живущие в России граждане ФРГ оценивают однозначно.

"Прогнозы говорят о том, что Меркель останется канцлером. Что касается Шульца, он мог бы привнести своё влияние, будучи в коалиции, но маловероятно, что он станет новым канцлером", — считает Корин.

Аналогичного мнения придерживается и Хоффман.

"Шульц в Европарламенте очень продвинул скандальное соглашение TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство между ЕС и США — ред.), сложно его воспринять как искреннего представителя интересов народа и государственности", — поясняет он свою позицию.

"Слышал, что, скорее всего, Меркель останется на своём посту", — говорит Александр, социальный педагог из Екатеринбурга.

Штайн также считает, что у возможного конкурента Меркель в борьбе за пост канцлера Мартина Шульца вряд ли есть шансы. При этом он добавляет, что многое будет зависеть от созданной по итогам выборов коалиции, и пока прогнозы больше похожи на гадание на кофейной гуще.

Отношения с Россией



По мнению живущих в России немцев, отношения Берлина и Москвы также вряд ли изменятся, при этом надежда на потепление сохраняется.

"Я очень надеюсь, что отношения между Россией и Германией после выборов улучшатся. Думаю, что Германия может поменять свою позицию в вопросах Украины, но предполагаю, что это возможно только в том случае, если и Россия немного изменит свою позицию. Поэтому важно, чтобы наши страны продолжили договариваться на эту тему и попытались найти дипломатическое решение", — говорит Корин.

По прогнозам Штайна, "хуже не будет, потому что это уже ужасно". Германский бизнес надеется, что отношения улучшатся, но пока сложно сказать, как это будет на самом деле.

"Это действительно будет зависеть от коалиций. Если будут "Зеленые", они в принципе против политики России, и будет сложнее. Если левые, которых я не ожидаю в правительстве, они, конечно, лучше. И социал-демократы лучше относятся к России, чем христианско-демократический союз сейчас. Но все меняется в политике, и у меня надежда не умирает", — говорит глава представительства Торговой палаты Гамбурга.

По его словам, в Германии есть движение против санкций.

"Многие люди об этом думают, и это не только левые, это люди, которые занимаются бизнесом и понимают, что эти санкции бесполезны. В Германии мы откровенно и громко говорим, что это надо менять", — поясняет Штайн.

По его мнению, санкции — лишь громкое политическое действие, которое ухудшило положение германского бизнеса.

"Контрсанкции российского правительства действуют так, что ничего невозможно экспортировать в Россию, и конечно, страдают наши производители", — говорит Штайн.

Еще менее оптимистично смотрит на перспективу изменений во внутренней и внешней политике Германии Хоффман. По его мнению, по итогам выборов изменения в целом будут незначительными.

"Влияние из сферы лоббистов, финансовой и промышленной элитой остается тем же, и политическая резонность и лояльность к американской державе будет продолжена", — считает Хоффман. При этом он отмечает, что градус взаимоотношений между ФРГ и Россией и позиция ФРГ по Крыму зависит не от Германии.

Не ждет улучшения отношений между Германией и Россией и Александр.

"Там (в Германии – ред.) идет сильная пропаганда против России", — поясняет он. По его мнению, позиция ФРГ по Крыму тоже не изменится.

В выборах в бундестаг смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть будет голосовать по почте. За голоса избирателей в 2017 году борются 42 партии. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 18.00 (с 9.00 до 19.00 мск). После их закрытия общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF обнародуют данные первых опросов exit poll, подготовленные, соответственно, социологическими институтами Infratest dimap (программа ARD-Deutschlandtrend) и исследовательской группой "Выборы" (Wahlen, телеканал ZDF).